Бывшей возлюбленной покойного экс-солиста «Иванушек» грозит тюрьма

Москва, 25 февраля. Директор и бывшая возлюбленная экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол может попасть в тюрьму за подделку документов.

Музыкант оставил наследство университетскому другу, актеру Роману Радову и племяннице Татьяне. Но распорядиться имуществом они так и не смогли. Куцевол после смерти исполнителя объявила себя его женой и главной наследницей, и поэтому осталась жить в его элитной квартире на Дербеневской набережной.

Она утверждала, что отношения они с Яковлевым узаконили в Сербии. Но суд выяснил, что документы подделаны. По словам племянницы Яковлева, Куцевол по фейковому свидетельству о браке сумела переоформить на себя квартиру музыканта в Черногории. Теперь вместе с адвокатами родственница артиста пытается вернуть жилье. Кроме того, выселением женщины из московской квартиры занялись судебные приставы.

«За подделку документов Куцевол грозит тюрьма. Как минимум четыре года лишения свободы. Чего она добивается, откуда у нее деньги на эту аферу, мы пока не поняли…» — цитирует Яковлеву kp.ru.

Ранее таролог Марианна Абравитова заявила, что Куцевол обращалась к ней с просьбой, но получила отказ. Женщина пыталась приворожить Яковлева ради его квартиры в Москве.