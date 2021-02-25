Сотни мужчин попытались укротить быков в Индии: в минувшее воскресение в Коимбатуре прошла индийская коррида — Джалликатту. Такое состязание с быками — одно из самых любимых развлечений индийцев.

«Я приехал сюда со своими детьми, чтобы побывать на Джалликатту. Я приезжаю на этот фестиваль каждый год в течение последних трех лет. Мы узнаем много нового о быках и деревенских породах коров благодаря этому мероприятию. На Джалликатту с каждым годом собирается все больше людей, и у многих из них появляется желание завести собственного быка. Наши дети начинают интересоваться нашими обычаями и культурой. Это хороший знак, я надеюсь, что и будущие поколения будут сохранять эту традицию», — сказал один из посетителей фестиваля.

Мероприятие проводится ежегодно, и является главным событием праздника урожая. Животных разводят специально для состязаний. Во время Джалликатту быка выпускают в толпу людей, которые пытаются его удержать. Участвуют в таком безумстве только мужчины — забава может оказаться весьма травмоопасной. Джалликатту традиционно ассоциируется с силой и мужеством и чествует владельцев быков. Победителем считается тот, кто сможет не отпустить горб быка, пока тот описывает три круга вокруг арены, или пока бык не пересечет финишную черту. Для участников есть несколько правил: животное нельзя хватать за рога или за хвост; также запрещено останавливать его, ставя ноги между его передними конечностями.

В этом году в турнире приняли участие 948 быков и 640 укротителей. В начале мероприятия политики, участники и организаторы осыпали быков лепестками и пообещали, что не причинят вреда животным и не нарушат правила.