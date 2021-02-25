Еще одна страна Центральной Америки зарегистрировала «Спутник V»

Москва, 25 февраля. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Гватемале. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Гватемала стала третьей страной Центральной Америки, зарегистрировавшей препарат против COVID-19 российского производства, подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Минздрав государства зарегистрировал вакцину в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Использование «Спутника V» на своих территориях разрешили 37 государств. Препарат разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Вакцина стала первым в мире препаратом против коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал его летом 2020 года. Ранее ведомство снизило отпускную цену на «Спутник V», теперь стоимость вакцина составляет 866,81 руб.