Глава банка «Открытие» объяснил схожесть биткоина с «МММ»

Москва, 25 февраля. Биткоин не обладает реальной потребительской стоимостью и по своему характеру схож с финансовой пирамидой «МММ», заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, биткоин — это «абсолютная случайность» и воспринимать его как реальный инвестиционный актив не стоит. Михаил Задорнов в эфире «России 24» признался, что для него «МММ» Сергея Мавроди и биткоин — это синонимы.

Резкий рост биткоина начался в конце 2020 года на фоне аппетита игроков финансового рынка к рисковым активам. Интерес к криптовалюте проявляли как институциональные инвесторы, так и корпорации, рассматривающие актив в качестве инструмента защиты от инфляционных рисков.

Ажиотаж к электронной валюте подогрело заявление Илона Маска о покупке биткоинов на 1,5 млрд долларов. После этого стоимость криптовалюты подпрыгнула до 57 тысяч долларов. Затем курс биткоина скорректировался до 50 тысяч.

Финансовая пирамида «МММ» была основана Сергеем Мавроди в 1992 году. От ее краха, по разным подсчетам, пострадали от 10 до 15 млн человек. Мавроди находился в розыске более пяти лет. В начале 2003 года он был задержан, а после приговорен к четырем годам колонии за мошенничество.

После выхода на свободу Мавроди запустил международную финансовую пирамиду «МММ-2011», которая позже была переименована в «МММ-2012». В декабре 2017 года Мавроди объявил о запуске криптовалюты, а уже в марте 2018 года предприниматель скончался.