Массовая вакцинация от коронавируса началась во всех регионах Украины

Киев, 25 февраля. Вакцина от коронавирусной инфекции доставлена на все региональные склады Украины, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Компания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции началась на Украине 25 февраля. Всего в первый день прививочной компании было сделано 159 уколов жителям пяти украинских областей. Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Сегодня во всех областях страны начнется вакцинация от COVID-19. Вакцина уже доставлена на все региональные склады», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Жителей Украины будут прививать вакциной Oxford/AstraZeneca. Партию лекарства размером в 500 тысяч доз доставил в страну самолет из Индии. Первым прививку сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Позже он сообщил, что область на 100% готова к началу вакцинации.