Назван антилидер рейтинга интернет-платформ, нарушающих законодательство

Тройку антилидеров рейтинга составили социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. Эксперты проанализировали публикацию противоправных материалов и другие показатели. Самым большим нарушителем российского законодательства стал Twitter, а самой безобидной — социальная сеть «Одноклассники». Об этом свидетельствуют данные рейтинга Интернет-платформ, пренебрегающих законодательством в сфере распространения деструктивного контента. Этот рейтинг есть в распоряжении ФАН, его составили эксперты Лиги безопасного Интернета совместно с Общественной палатой РФ и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Эксперты проанализировали семь социальных сетей. Специалисты оценили по 10-балльной шкале общее количество материалов, содержащих противоправную информацию, которые не были удалены платформами.

Также рассматривались наличие представительства в России, взаимодействие с органами власти, в том числе регуляторами в этой сфере, а также оперативность реагирования на запросы и жалобы пользователей.

На основе этих показателей антирейтинг соцсетей c большим отрывом от других платформ возглавил Twitter. Социальная сеть отметилась самым большим количеством неудаленных материалов, связанных с детской порнографией, призывами к экстремистским действиям, незаконным оборотом наркотиков и оскорблением государственных символов. Кроме того, компания не имеет представительства в России и неохотно идет на диалог.

На втором месте разместилась социальная сеть Facebook, которая также не стремится ограждать своих пользователей от нелегальной информации, но при этом имеет более высокие оценки по готовности к взаимодействию с властью и реагированию на жалобы пользователей. Итоговый балл у обеих платформ в результате соотношения положительных и отрицательных действий оказался ниже нуля.

Обладатель «бронзы» антирейтинга — Instagram — получил положительный итоговый балл: в социальной сети зарегистрировано небольшое количество противоправных материалов. При этом эксперты отметили высокую готовность к диалогу со стороны ее представителей.

Далее в антирейтинге в порядке убывания степени нарушения законодательства расположились YouTube, TikTok,VK, «Одноклассники».

При этом, по данным авторов исследования, на каждый противоправный материал в Twitter приходится 10465 пользователей, в TikTok — 59150, а в «Одноклассниках» — 646 289.

Ранее в Общественной палате объяснили, почему Россия должна спасти весь мир от произвола западных социальных сетей.