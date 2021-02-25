Бородина посоветовала женщинам полагаться только на себя в воспитании детей

Москва, 25 февраля. Ксения Бородина считает, что женщины должны рожать столько детей, сколько смогут сами обеспечить. По ее мнению, женщинам нужно понимать всю свою ответственность, давая новую жизнь.

Телеведущая Ксения Бородина написала большой пост в Instagram, в котором рассказала, что получает большое количество писем от женщин, жалующихся на алиментщиков — бывших мужей. Звезда «Дома-2» уверена, что полагаться в вопросе рождения детей на партнера нельзя.

«Если думать оптимистично, то можно нарисовать красивую картинку, где все жили долго и счастливо, и даже в разводе мужчина остается заботливым отцом. Процент таких хэппи-эндов крайне мал», — объяснила свою точку зрения Бородина.

По мнению телеведущей, женщина должна в первую очередь полагаться на себя и рожать столько детей, сколько сможет поднять сама, если останется одна. Она отметила, что речь не только про развод, но и про более трагические обстоятельства.

«Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса, и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт», — высказалась Бородина.

Сама она вкладывает большие деньги в воспитание детей. Так, ее старшая дочь Маруся посещает подмосковную гимназию, где учатся дети и других звезд российского шоу-бизнеса. По некоторым оценкам, обучение дочери обходится Бородиной примерно в 700 тысяч рублей в год.