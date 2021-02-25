Большунов не попал на пьедестал почета в мужском спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Оберстдорф, 25 февраля. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Победителем стал Йоханнес Клебо. На 0,66 секунды он обогнал Эрика Вальнеса. Ховард Теугбель, отставший от Клебо на 0,80 секунды, завоевал бронзовую медаль.

Двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов занял четвертое место, проиграв победителю 5,92 секунды. Его соотечественник Евгений Устюгов финишировал пятым. ЧМ по лыжным гонкам проходит в Германии с 24 февраля по 7 марта.