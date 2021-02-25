Елена Панина: Соцсети мутировали в цифровые атомные бомбы в частных руках

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, призвал выработать правила регулирования социальных сетей на национальном и международном уровнях, «а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса».

В течение трех последних месяцев произошло сразу несколько резонансных событий, связанных с произволом соцсетей, что наглядно подтверждает важность слов Лаврова.

Так, в начале 2021 года мир с изумлением наблюдал за тем, как цифровые гиганты приняли беспрецедентное решение об уничтожении аккаунта действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Недавно Facebook отключил возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии в ответ на разработанный местным правительством законопроект, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и средствами массовой информации. Фактически, американская корпорация объявила цифровую войну суверенному государству.

А сейчас Twitter заблокировал около сотни аккаунтов, которые якобы в интересах России «подрывали веру в НАТО» и «пытались влиять на США». Тем самым соцсеть не просто ввела цензуру против нашей страны, но и сработала в интересах Организации Североатлантического договора как какое-то диверсионное подразделение.

Социальные сети, таким образом, превратились в мощнейшее орудие, которое используют для свержения правительств и устройства «цветных революций». Они мутировали в цифровые атомные бомбы, находящиеся в частных руках.

Все это говорит о том, что при разработке новых правил их деятельности нужно брать за основу международные договоры, регулирующие эксплуатацию оружия массового уничтожения.

Принятие обязательных и жестких мер сегодня становится важнейшей задачей для суверенных государств, если те не хотят, чтобы их подмяли под себя корпорации.

Россия на национальном уровне принимает решения, которые ограничивают произвол соцсетей. Однако мировому сообществу тоже необходимо сосредоточиться на работе над электронным аналогом Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), который не позволит цифровым гигантам безнаказанно проводить спецоперации как против отдельных пользователей, так и целых стран.