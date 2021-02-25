Премьер-министр Армении призвал военных подчиниться властям

Ереван, 25 февраля. Глава Правительства Армении Никол Пашинян выступил с обращением к военнослужащим Вооруженных сил Армении.

Как сообщается, Пашинян заявил, что народ Армении не допустит военного переворота. При этом он подчеркнул, что армия не может участвовать в политических процессах страны и должна подчиняться избранным властям.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ, и никто не может его нарушить», — указал премьер-министр.

Ранее армянская оппозиция заявила о намерениях оставаться митинговать на площади Свободы до того времени, пока Пашинян добровольно не уйдет в отставку.