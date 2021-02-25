Юрист оценил закон о содержании животных в российских коммуналках

Москва, 25 февраля. Суд постановил выселить из коммунальной квартиры кошку и собаку по иску соседа, страдающего аллергией на животных. Ситуацию прокомментировал юрист Алексей Караванский.

Мужчина заселился в комнату в коммунальной квартире в подмосковном Подольске, которая досталась ему по наследству. В соседнем помещении проживала семья с кошкой и собакой. Новый сосед обнаружил у себя аллергию на животных и подал иск в суд. Жалобу удовлетворили, животных постановили выселить. Суд сослался на закон о том, что в коммуналках можно содержать животных, если у соседей нет противопоказаний, пояснил решение суда Караванский в эфире «Радио 1».

«Собственник обязан либо отдать животных в приют, либо родственникам, либо просто в хорошие руки», — отметил Караванский.

Такое постановление легко вынести, но трудно исполнить, отметил юрист. Судебные приставы должны будут наведываться в квартиру, чтобы убедиться в отсутствии животных, на практике это будет трудноисполнимо, пояснил Караванский. Хозяева кошки и собаки решили обжаловать постановление и подали апелляцию.

Аллергия на домашних питомцев нередко вынуждает родителей отдавать любимца из семьи. Аллергологи запрещают содержать животное, если у члена семьи выявлена эпидермальная аллергия, это может привести к развитию тяжелого заболевания, в том числе и бронхиальной астмы.