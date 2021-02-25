Леонков назвал общие черты танка «Армата» и истребителя Су-57

Москва, 25 февраля. Танк Т-14 «Армата» совместил в себе новшества истребителя пятого поколения Су-57 и комплексов С-400. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Российский танк Т-14 «Армата» успешно справился с испытаниями в дистанционном режиме, которые прошли в феврале. В беседе с «ПолитРоссией» военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заметил, что идею дистанционного управления Т-14 разработчики «позаимствовали» у истребителя Су-57 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Обе российские разработки способны самостоятельно распознавать цели и поражать их. Однако итоговое решение об открытии огня остается за человеком. Помимо нововведений управления огнем, Леонков отметил инновационное решение компоновки танка, которое не имеет аналогов.

«Таким образом будут облегчать действия экипажа, который ведет бой. Да, там человек будет принимать решение, бывает, автоматика ошибется. Экипажу предстоит выбрать ту цель, которая, действительно, будет приоритетной. Это нормальный инструмент, который сейчас у нас приходит в большинство военной техники», — отметил Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что танк «Армата» был представлен на выставке военно-технических достижений IDEX-2021, которая проходила с 21 по 25 февраля в ОАЭ.

В российские войска серийные партии танка поступят в 2022 году. Об этом рассказал генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, как указывает издание «360».