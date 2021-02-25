Боевые возможности российской армии обеспокоили французских аналитиков

Париж, 25 февраля. Россия обладает значительным превосходством над вооруженными силами западных стран, сообщает французское издание Atlantico, и приводит несколько примеров российского доминирования.

Автор публикации Ксавье Рофе пишет об опасности неверных суждений о состоянии российских Вооруженных сил. Он информирует, что в западных масс-медиа превалирует оценка ВС РФ как некой большой, но неповоротливой и устаревшей системы, что чрезвычайно далеко от реальности.

Свой тезис Рофе подкрепляет красноречивым результатом недавно закончившихся учений «Zima-2020», в ходе которых польская армия была полностью разгромлена «восточным неприятелем» в течение пяти дней.

Автор Atlantico вспоминает пролет российского Су-24 над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», в результате которого корабль США был вынужден бежать в румынский порт с вышедшими из строя приборами связи и навигации.

Ксавье Рофе полагает, что стоит тщательно изучить опыт ракетных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии, когда российские системы ПВО сбили подавляющее большинство крылатых ракет и корректируемых авиабомб западных стран. Он перечисляет многочисленные инновационные разработки РФ в области военной техники, акцентируя внимание на средствах радиоэлектронной борьбы, ракетах и дронах – не только воздушных, но также наземных и подводных.

Стратегическая слепота чревата катастрофой, недооценка потенциала ВС РФ чрезвычайно опасна, предупреждает французский военный аналитик.

Ранее сообщалось, что в армии США приступили к модернизации своих систем штатной связи, опасаясь их уязвимости перед российскими военными технологиями.