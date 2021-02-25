Анна Кошмал рассказала, как попала в «Сваты»

Москва, 25 февраля. Актриса Анна Кошмал рассказала поклонникам, как попала в сериал «Сваты», который определил ее будущее.

Знаменитость ответила на ряд вопросов, которые волнуют ее фанатов. Так на странице в социальной сети Instagram она рассказала о том, как нашла себя в профессии, а также какую роль в этом сыграл сериал «Сваты».

По словам Кошмал, она была танцовщицей в продюсерском центре, когда авторы картины искали актрису на роль Жени — внучки семьи Будько-Ковалевых.

«Кастинг-директор пришла к нам в поисках подходящего типажа на роль внучки «Сватов». Нам записали «визитки» и отобрали девчонок на кастинг. Дальше было несколько отборочных туров. Так я получила свою первую роль и нашла себя в профессии», — рассказала артистка.

Сейчас телезрители с нетерпением ждут выхода седьмого сезона сериала. Его съемки несколько раз приостанавливались. Недавно актер Александр Феклистов рассказал, что возобновить съемочный процесс планируется летом.