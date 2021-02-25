Водоросль спирулина может облегчить симптомы коронавируса

Москва, 25 февраля. Экстракт обработанной спирулины оказался эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Цитокиновый шторм часто становится причиной тяжелого течения коронавируса и, как следствие, летального исхода. Спирулина способна переносить кислород, поэтому ее рекомендуют употреблять при бронхолегочных инфекциях, уточнила специалист.

Отличительной особенностью этой водоросли также считается высокое содержание белка в ней, благодаря чему спирулина может заменить мясо. Этот продукт можно употреблять в виде водоросли, таблеток или хлопьев, рассказала Белоусова в эфире «Радио 1».

Чрезмерная зацикленность на здоровой еде может стать причиной пищевого расстройства, предупреждают диетологи. Активное употребление различных «суперфудов», таких как спирулина, семена чиа и ягоды годжи, может сильно ударить по кошельку и здоровью.