Сына Алены Рапунцель экстренно госпитализировали

Москва, 25 февраля. Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель сообщила о госпитализации сына Богдана. Малыш сейчас проходит лечение в клинике.

У мальчика была температура около 40 градусов. Знаменитость, испугавшись за сына, отправилась в частную клинику, увидев, что состояние малыша резко ухудшилось. Как оказалось, у Богдана были диагностированы ангина и отит.

«Здесь сутки стоят около 10–12 тысяч рублей. Палата очень хорошая, просторная, уютная. Одна кроватка и две большие, то есть папа с мамой могут вместе здесь находиться», — сказала блогер на своей странице в Instagram.

Ребенку назначили антибиотики и вводят лекарства через капельницу. Мать рассчитывает, что малыша уже выпишут через пять дней. По словам Алены, позднее диагноз отит был снят. Мальчик чувствует себя уже лучше, но капризничает.

Недавно в больницу попал сын Айзы Долматовой и Гуфа. Блогер рассказала, что у ребенка было отравление.