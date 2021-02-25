Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса РФ

Москва, 25 февраля. Налоговый кодекс РФ и кредитное регулирование нуждаются в реформировании, считает спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

Его идея заключается в необходимости создания в России системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Чубайс сравнил эту реформу с «тектонической подвижкой». По мнению спецпредставитель президента, климатическая повестка распространяется буквально на все сферы деятельности.

Чубайс предлагает уже сейчас попытаться внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны будут исчезнуть после энергоперехода. Как отмечает газета «Ведомости», предложенная Чубайсом идея пока не реализована ни в одной стране мира.

Менеджер Российского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Батаев ранее в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что в России следует превысить налоги на 50%. Он также оценил возможность открыть в РФ систему добровольных пенсионных накоплений.