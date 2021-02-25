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Вторая жена Грачевского будет бороться за наследство покойного режиссера

Вторая жена Грачевского будет бороться за наследство покойного режиссера

Москва, 25 февраля. Бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского Анна будет бороться за наследство покойного экс-супруга, поскольку он не оставил завещания.

Из-за отсутствия документа все наследство Грачевского будет делиться между его четырьмя детьми и последней женой Екатериной Белоцерковской. Пока родственники не совсем понимают, за что именно они будут бороться.

Анна не хочет отказываться от наследства, поскольку ей нужно воспитывать Василису — дочь, рожденную от Грачевского. В то же время Грачевская шокирована, как будут делиться права на киножурнал «Ералаш».

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому. Получается, тут 24% отойдут Кате, остальное — детям. Но я так понимаю, что директор просто был держателем доли и, наверное, должен ее как-то вернуть. Я была уверена, что это Борино детище, он все вкладывал в него, любые деньги», — рассказала Грачевская в интервью «СтарХит».

Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года, ему был 71 год. Артист последние недели находился в больнице с коронавирусом. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией.

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