Вторая жена Грачевского будет бороться за наследство покойного режиссера

Москва, 25 февраля. Бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского Анна будет бороться за наследство покойного экс-супруга, поскольку он не оставил завещания.

Из-за отсутствия документа все наследство Грачевского будет делиться между его четырьмя детьми и последней женой Екатериной Белоцерковской. Пока родственники не совсем понимают, за что именно они будут бороться.

Анна не хочет отказываться от наследства, поскольку ей нужно воспитывать Василису — дочь, рожденную от Грачевского. В то же время Грачевская шокирована, как будут делиться права на киножурнал «Ералаш».

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому. Получается, тут 24% отойдут Кате, остальное — детям. Но я так понимаю, что директор просто был держателем доли и, наверное, должен ее как-то вернуть. Я была уверена, что это Борино детище, он все вкладывал в него, любые деньги», — рассказала Грачевская в интервью «СтарХит».

Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года, ему был 71 год. Артист последние недели находился в больнице с коронавирусом. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией.