Глюкоза поцеловала грудь Кошкиной на дне рождения Успенской

Москва, 25 февраля. Телеведущая и актриса Яна Кошкина сняла на видео, как развеселившаяся певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) целует ее пышный бюст.

Актриса и певица, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, накануне повеселились на дне рождения «королевы шансона» Любови Успенской. Исполнительница устроила запоминающуюся вечеринку в Москве.

Друзья артистки активно делились с фанатами кадрами с праздничного вечера. Не обошлось без видео и в аккаунте Кошкиной в Instagram. Телеведущая показала именинницу в роскошном наряде, веселые танцы и неожиданную выходку Глюкозы.

В разгар песен и плясок исполнительница вдруг поцеловала грудь Кошкиной, которая выбрала для вечеринки черное обтягивающее платье с глубоким декольте. У знаменитости округлились глаза.

«Моя проказница», — подписала актриса видео.

Успенская старалась сделать все, чтобы гости не заскучали. Она не только пела сама, но и порадовала друзей выступлением цыган.

Поздравили «королеву шансона» не только ее коллеги, но и дочь Татьяна Плаксина. У нее с матерью только-только начали налаживаться отношения.