Александр Алаев занял пост президента ФНЛ

Москва, 25 февраля. Бывший игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Выборы президента ФНЛ прошли 25 февраля в Москве. Как сообщили в пресс-службе РФС, по итогам голосования победу одержал Александр Алаев. Его кандидатуру поддержали 19 представителей клубов лиги из 22.

Стоит отметить, что избранный президентом ФНЛ Алаев работал исполнительным директором РФС, затем возглавлял комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. В последнее время он занимал должность генерального секретаря РФС.