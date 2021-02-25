Саркисян намерен найти способ мирного урегулирования ситуации в Армении

Ереван, 25 февраля. Ереван принимает меры по урегулированию напряженной ситуации. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он обратился к государственным и правоохранительным органам, политическим силам и гражданам с призывом проявить сдержанность. Саркисян также попросил население действовать в рамках Конституции.

Президент Армении добавил, что предпринимает шаги для снижения напряженности в республике и занимается поисками мирного урегулирования ситуации.

Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал требования военных о его отставке.