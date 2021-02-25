Facebook и Twitter возглавили рейтинг по деструктивному контенту в соцсетях

Москва, 25 февраля. Рейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента представили члены Общественной палаты РФ и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Исследование провели в связи с вступлением в силу 1 февраля закона о саморегулировании соцсетей. Теперь они должны самостоятельно блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге занял Twitter, на второй строчке оказался Facebook. В пятерку вошли YouTube, Instagram и TikTok.

При составлении рейтинга учитывалось отсутствие или наличие представительства площадки в РФ, количество удаленных публикаций, готовность взаимодействовать с регулятором, а также скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Google и TikTok проигнорировали обсуждение открытия их представительств в России.