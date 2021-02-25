Асмус рассказала о роли Охлобыстина в ее жизни

Москва, 25 февраля. Популярная актриса Кристина Асмус рассказала, какую роль в ее жизни играет коллега Иван Охлобыстин, с которым она работала в сериале «Интерны».

Несколько дней назад артистка вновь попала в павильон, где проходили съемки сериала «Интерны», который сделал ее знаменитой. Она с трепетом вспоминает события этого периода жизни: «Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы».

Особую роль она уделила Охлобыстину, который играл в «Интернах» доктора Быкова. На съемочной площадке артист стал для начинающей актрисы не просто наставником.

«Еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным, ставшим для меня не просто наставником и другом, но и одним из самых близких и важных людей в жизни», — написала Кристина на своей странице в Instagram.

О теплых отношениях звезд может говорить и поддержка Охлобыстина во время скандала вокруг фильма «Текст». В картине Клима Шипенко Асмус снялась в откровенной сцене, после выхода ленты на нее обрушилась волна критики. Иван встал на защиту девушки и признался, что всегда будет оправдывать знаменитость.