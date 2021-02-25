Тяжелобольной Юдашкин появился с женой на премьере фильма о Пьере Кардене

Москва, 25 февраля. Знаменитый художник-модельер Валентин Юдашкин, который вот уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, вышел в свет с супругой Мариной. Пара посетила премьеру фильма.

Как рассказала Юдашкина на своей странице в Instagram, вместе с супругом она поужинала в ресторане, а затем посмотрела фильм «Дом Пьера Кардена». Картина, рассказывающая о знаменитом французском модельере итальянского происхождения и его бренде, должна была выйти на экраны еще в 2019 году, но премьеру несколько раз переносили.

Юдашкин появился на мероприятии в черном костюме, с белой рубашкой. Супруга модельера выбрала наряд в тон.

«В 1991 году Пьер Карден предоставил свой дом в Париже для показа Валентина Юдашкина. Тогда для нас это было очень важно, за что мы ему очень благодарны», — написала Юдашкина под совместным снимком.

Фанаты в комментариях поддержали тяжелобольного модельера и пожелали ему крепкого здоровья.

В январе супруги отпраздновали годовщину — 33 года со дня свадьбы. А недавно модельер очаровал поклонников фотографией маленького внука.