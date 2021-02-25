Евгений Герасимов: У нас появилось большое количество фильмов вообще ни о чем

Знаменитый советский и российский актер театра и кино, режиссер и политический деятель Евгений Герасимов заявил ФАН, что нынешний кинематограф стал более зрелищным, но теперь в нем не всегда есть место человеку.

Народный артист РФ и депутат Московской городской думы, который в четверг отмечает 70-летний юбилей, в эксклюзивном интервью рассказал о том, как и где будет проходить празднование его дня рождения, почему он не снимается в последние годы и что думает о современном отечественном кинематографе.

«Кино и театр — это сейчас мое хобби»

— Евгений Владимирович, отмечать юбилей будете?

— Да, конечно. И не просто буду, а в моем любимом театре — в «Ленкоме» Марка Захарова, где состоится бал «Хрустальная Турандот» в мою честь (смеется).

— Кто будет вести действо?

— Наши прекрасные артисты Анна Большова, она будет Принцессой Турандот, и Андрей Соколов. А участвовать будут ведущие актеры «Ленкома»: Сергей Степанченко, Виктор Раков, Игорь Миркурбанов... Придут и другие актеры и актрисы, как, например, Зара, ну и так далее.

— Какие-либо ограничительные меры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции будут соблюдаться?

— Обязательно! 50-процентная заполняемость зала. Конечно, рассчитывали, надеялись на большее, но пока что вот так.

— Вы в последние годы вообще не снимаетесь в кино и сами не снимаете. Это из-за того, что не хочется, или политические дела не позволяют?

— Дело в том, что я считаю себя профессиональным депутатом (Герасимов неизменно избирается в МГД с 2001 года. — Прим. ФАН), и я делаю эту свою работу профессионально. А кино, театр — это мое хобби, поэтому тогда, когда появляется что-то интересное, я могу снимать. Некоторое время назад вот снял четырехсерийный фильм «Савва» (2008 год) и восьмисерийный — «Туман рассеивается» (2010 год). Практически в то же время несколько раз и сам снялся.

А еще помогаю и другим снимать. Я не имею права быть продюсером, но как художественный руководитель я помогаю молодым режиссерам. Поэтому в процессе нахожусь постоянно. Вот в том же «Ленкоме» играю две роли. Пилота в постановке «Странный народ эти взрослые» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и короля Людовика Великого в постановке «Сны господина де Мольера…» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Вот как-то так.

— Вам нравится что-то из того, что снимают в нашей стране в последние годы? Наверняка же оцениваете это с профессиональной точки зрения.

— У нас появляются замечательные картины, и на современном этапе они уже конкурируют, скажем, по зрелищности и по технологиям с зарубежными фильмами. Есть и человеческие, для души. Другое дело, что их немного, но они есть. Конкретизировать я не буду, это мои друзья-коллеги, и, если кого-то не назову, они обидятся (смеется). Но такие фильмы есть.

— К сожалению, в последнее время приходится звонить актерам старой закалки, старой, советской школы из-за того, что кто-то из ваших коллег, ровесников ушел из жизни…

— Да, на самом деле, уходит поколение великих, выдающихся актеров, режиссеров. Ну, что делать, приходит их время. Вот на днях Андрей Мягков ушел…

«Школа у нас все равно остается замечательной»

— Как считаете, кто-то из нынешних артистов сможет вырасти в мастеров калибра наших знаменитых советских актеров?

— Именно в таких — навряд ли, но они будут сами по себе. Есть же талантливые ребята, они немножко другие, но они тоже талантливые! Я уже называл вам актеров «Ленкома», там же такие прекрасные актеры: и Степанченко, и Раков, и Миркурбанов, и Дмитрий Певцов.

А с точки зрения еще и популярности есть Владимир Машков и Евгений Миронов, более-менее молодое поколение.

Другое дело, что чаще всего, если мы говорим о кино, оно все-таки не является продолжателем духовной и внутренней составляющей человека, понимаете? Все же в тот, советский период главным был человек — с его переживаниями, сомнениями, болью, верой в жизнь... На наших экранах были глубокие личности. А сегодня кинематограф более зрелищен, и там не всегда есть место человеку. Тем не менее, и картины появляются, и актеры — школа-то у нас все равно остается замечательной.

— Если все-таки появится что-то интересное в кинематографе, сможем мы вас еще увидеть на экране?

— В последнее время существует проблема в сценариях, которые сегодня пишутся достаточно быстро. Мы стали как передирать кальку с зарубежного кино, поэтому у нас появилось большое количество таких фильмов — в общем-то, ни о чем.

— К тому же есть фильмы, которые всего за месяц снимают. Раньше, бывало, и по году на это дело тратили. Могли ведь годами снимать, особенно если это многосерийный фильм.

— Ну, я практически за 20 дней снимал некоторые картины, за 20 съемочных дней. Но когда был молодым артистом, да, и по году снималось. Я вспоминаю картину «Человек, которого я люблю» (1967 год): я тогда пару лет в школу ходил, а он все снимался (смеется).

— Напоследок не могу не упомянуть еще одну насущную тему — вам удалось избежать этой напасти под названием коронавирус?

— Вы знаете, я ее как-то незаметно перенес! Проверяли, проверяли, в нос, в рот, в нос, в рот — отрицательно, отрицательно (смеется). Потом за компанию решил сдать кровь, посмотрели, говорят: «Ну, у вас уже антитела есть, вы в полном порядке». Ну, хорошо, я, значит, в порядке. Иммунитет!

Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. Снялся в 65 фильмах и телесериалах, среди которых «Гостья из будущего», «Вам и не снилось…», «Государственная граница», «Возвращение резидент», «Конец операции «Резидент», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Пять минут страха», «Бармен из «Золотого якоря», «Волшебник Изумрудного города» и другие.

В 1994 году Герасимов был удостоен звания Народный артист Российской Федерации, в 1980-м — премии Ленинского комсомола в области искусства. В разные годы был награжден четырьмя орденами.

Начиная с третьего созыва (2001 год), неизменно избирается депутатом Московской государственной думы.