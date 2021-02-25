Лидеры стран ЕС осудили Макрона за критику вакцины AstraZeneca

Париж, 25 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вакцину AstraZeneca «квази-неэффективной», за что подвергся критике со стороны коллег по Европейскому союзу.

Французский национальный лидер заявил, что британо-немецкая разработка неэффективна среди пожилых людей старше 65 лет, за что немедленно был осужден своими европейскими соседями, сообщает Daily Telegraph.

Один из высших чиновников ЕС попросил Макрона прокомментировать свои заявления. Некоторые из европейских политиков склонны связывать его слова с отказом населения ряда стран ЕС принимать AstraZeneca.

Лидеры стран ЕС регулярно проводят совместные видеоконференции. В рамках аналогичного совещания 25 февраля будет принято решение о возможном продлении коронавирусных ограничений на фоне пандемии. Неизвестно, кто из европейских лидеров выдвинул это предложение. В комментарии DT неназванный чиновник ЕС подчеркнул, что вопрос находится скорее в плоскости сомнений некоторых национальных лидеров, и в рамках заседаний они хотят подтвердить свои подозрения или опровергнуть.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что примет вакцину AstraZeneca без малейших сомнений. Он склонна обвинять лично президента Макрона и его «неосмотрительные» и «не соответствующие действительности» комментарии в том, что многие отказываются принимать вакцину немецких и британских ученых. Также президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС «нагоняет» Великобританию по темпам вакцинирования населения.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что население Германии скептически относится к вакцине AstraZeneca и активно критикует правительство Ангелы Меркель за промедление в вакцинации населения.