Животик уже заметен: врач рассказала, как протекает 10-я акушерская неделя беременности

Малыш продолжает расти, а будущая мама уже почти свыклась со своей новой ролью. Неопределенность осталась в прошлом, и на первый план выходит беспокойство о здоровье крохи. Все ли в порядке с малышом? Как убедиться, что беременность протекает нормально?

Лучшим другом и советчиком для будущей мамы станет врач. На сроке 10 недель беременности уже важно встать на учет в женскую консультацию и познакомиться со специалистом, который будет наблюдать женщину до самых родов.

О чем еще стоит знать будущей маме? Какие обследования нужно пройти? И к каким сигналам организма стоит обязательно прислушаться? На эти вопросы журналисту ФАН ответила врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Яна Сулина.

Что происходит с мамой на 10-й неделе беременности

Первые недели развития крохи сопровождаются бурным ростом его организма, 10-я акушерская неделя беременности — не исключение. Более того, она считается своеобразным «рубежом»: с этого срока во всех документах эмбрион будет официально именоваться плодом, а врачи говорят об успешном завершении органогенеза. Это значит, что процесс формирования внутренних органов и систем подошел к концу, впереди — только их развитие и рост малыша.

Эти процессы, безусловно, влияют на самочувствие будущей мамы и уже на ее внешний вид. Матка на 10-й неделе стала заметно больше. Ее размер сопоставим с размером грейпфрута, а ее положение меняется. Она постепенно смещается вверх и уже находится выше уровня лобкового сочленения. Женщина впервые с момента зачатия может отметить, что у нее «округлился» животик.

«Беременные женщины начинают обращать внимание на то, что постепенно появляется небольшое округление живота в области талии, — отмечает врач акушер-гинеколог Яна Сулина. — Однако явным оно бывает не у всех».

Но даже если животика пока не видно, будущая мама отмечает и другие характерные изменения в своем теле. На коже лица, в области груди и живота может появиться едва заметный «пушок». Эти волоски служат свидетельством гормональной перестройки, которая активно происходит в организме в последние недели. Бояться не нужно: всего через пару месяцев после рождения крохи «пушок» исчезнет.

Не стоит переживать и по поводу изменения цвета ореол сосков на груди. Под действием гормонов они становятся темнее, но эти изменения также временны.

Факт. Резкие перепады настроения, которые в последнее время замечала и сама женщина, и окружающие ее люди, постепенно уходят. Организм привыкает к гормональной перестройке, и нервная система становится более стабильной.



Ощущения на 10-й неделе беременности

А вот токсикоз, если он беспокоил будущую маму с первых недель беременности, сдаваться не собирается. Утренняя тошнота, а также рвотные позывы в ответ на прием пищи в течение дня все так же могут давать о себе знать. Из-за этого женщина может ощущать:

слабость;

головокружение;

легкое недомогание.

Эти ощущения, конечно, неприятны, и могут восприниматься женщиной как показатель общего ухудшения состояния здоровья, однако это не совсем так. На состоянии малыша легкий токсикоз никак не отражается и не создает угроз для здоровья женщины и течения беременности.

«В этот период стоит питаться дробно, не голодать, — советует Яна Сулина. — Лучше кушать чаще, но небольшими порциями. Старайтесь разделять пищу на твердую и жидкую. Воду и чай лучше пить за час до еды или через час после. Пища должна быть теплой, не горячей, это поможет снизить вероятность возникновения рвотного рефлекса из-за раздражения слизистой желудка».

Для контроля токсикоза врач советует также исключить острую, соленую еду, временно ограничить молочные продукты, сырые овощи и сладкие фрукты. Снижают тошноту морсы с кислыми ягодами, например из клюквы и смородины, а также имбирный и мятный чай, добавление сока цитрусовых в щелочную минеральную воду. Улучшат состояние при токсикозе кислые фрукты — киви, зеленые яблоки.

Из-за развития плода на 10-й неделе беременности и связанного с ним увеличения матки возникает давление на мочевой пузырь. Женщину могут беспокоить частые позывы к мочеиспусканию, которые на этом сроке считаются нормальными. Также не должны вызывать беспокойства периодические тянущие боли в нижней части живота, которые проходят после кратковременного отдыха или смены положения тела.

«Их вызывает растяжение связочного аппарата растущей матки, — продолжает эксперт. — Обратить внимание нужно на постоянные болевые ощущения, особенно схваткообразного характера, а также на появление любых кровянистых выделений из половых путей. Эти жалобы могут быть вызваны угрозой прерывания беременности и требуют наблюдения, медикаментозной коррекции врачом после осмотра и обследования».

Что происходит с малышом на 10-й неделе беременности

Даже по сравнению с прошлой неделей в организме малыша заметны серьезные изменения. Его тельце все еще очень маленькое. Рост от макушки до копчика составляет всего 30–39 мм, а вес не превышает 5 граммов.

Но уже сейчас кроха выглядит как настоящий человечек. От его копчика уже отпал эмбриональный хвостик, к концу недели завершится формирование черт лица, появятся ушные раковины, а на головке и в области бровок начнут расти волосики.

«Одним из основных диагностических параметров на УЗИ 10-й недели беременности становится визуализация носовых косточек, — уточняет Яна Сулина. — Отчетливо видна шея, плод уже может поворачивать голову из стороны в сторону».

Нервная система

Ручки и ножки тоже на месте, а на УЗИ можно рассмотреть пальчики на кистях и стопах. Малыш уже пытается пользоваться своими ручками: подтягивает их к лицу, тянется большим пальчиком в ротик. Эти изменения в поведении крохи говорят о совершенствовании его нервной системы: у малыша формируется безусловный сосательный рефлекс.

Нервная система не просто развивается, она уже активно функционирует. В эти дни происходят трансформации головного мозга: мозжечок уже обособлен от продолговатого мозга, четко видны полушария коры мозга, формируются нервные узлы и сплетения.

Ежедневно в крошечном головном мозге ребенка образуются более 250 тысяч новых нервных клеток. Каждую секунду формируются сотни и тысячи нейронных связей. Центральная и периферическая нервные системы уже обособлены, однако четкой координации движений у крохи пока нет.

Тельце и органы

Головка малыша еще непропорционально велика по сравнению с туловищем. Непривычные для взрослых пропорции тела постепенно будут меняться. Пока маленькое тельце полностью покрыто прозрачной кожей, через которую просвечивает сосудистая сеть.

«Наиболее интенсивно на данном сроке формируются конечности плода и продолжают развиваться органы чувств: зрение, слух, обоняние и осязание, — продолжает эксперт. — Малыш начинает тренировать свои мимические мышцы, подтверждение чему мы можем увидеть на УЗИ. Кроха зевает, приоткрывая и закрывая ротик».

На 10-й неделе беременности ребенок переживает бурный рост костной системы, а ранее сформированные внутренние органы растут и увеличиваются в размерах. В этот период формируется диафрагма, благодаря чему органы уже не «выпирают» за границы туловища, а развиваются в пределах грудной клетки и брюшной полости.

Боли и выделения на 10-й неделе беременности

Как правило, причины для беспокойства у будущей мамы связаны с дискомфортными или болевыми ощущениями внизу живота, в пояснице или области груди. Боли на 10-й неделе беременности далеко не всегда говорят о каких-либо патологиях, однако служат «звоночком», призывающим прислушаться к собственному организму.

Почему болит грудь

На ранних сроках беременности болевые ощущения в груди вызваны изменениями в молочных железах. Под действием гормонов пролактина, окситоцина, прогестерона происходит их трансформация, которая влияет на величину и состояние железистой ткани.

Эти перемены необходимы для успешного грудного вскармливания крохи после его рождения. А на этапе вынашивания проявляются не слишком приятными «симптомами». Женщины отмечают:

усиление чувствительности молочных желез, вплоть до их болезненности;

зуд в груди;

увеличение размера;

усиление сосудистой сетки;

изменение пигментации ареол сосков;

появление выделений из сосков.

Все эти изменения физиологичны и естественны, и, даже вызывая дискомфорт, не создают угрозы здоровью мамы и ребенка.

Чем вызваны боли внизу живота

«Болевые ощущения могут быть различными по характеру, локализации, интенсивности, — комментирует врач акушер-гинеколог Яна Сулина. — Необходимо выяснить следующие моменты: возникла ли боль в покое или после физической нагрузки. Наблюдается ли болезненность в одной локализации или боль распространяется широко, например на живот и поясницу».

Болезненность внизу живота и в области поясницы на сроке 10 недель беременности может быть вызвана физиологическими процессами: увеличением матки в размере, растяжением ее связок. А может быть сигналом угрозы прерывания беременности из-за стресса, перенапряжения, воспалительных процессов и заболеваний других органов и систем.

Поэтому регулярно возникающие боли, которые вызывают беспокойство у будущей мамы, должны стать поводом для обращения к врачу. Специалист проведет гинекологическое обследование, назначит УЗИ. И на основании полученных данных врач установит причину болей и назначит комплексную терапию, которая поможет сохранить беременность.

Какие выделения нормальны

На ранних сроках беременности нормальные, физиологичные выделения прозрачные или белого цвета. Они не должны вызывать дискомфорт, сопровождаться жжением или зудом во влагалище, отечностью наружных половых органов или их гиперемией. Если выделения стали другими, это может говорить о развитии грибковой или бактериальной инфекции, которая провоцирует воспалительный процесс. При этом выделения приобретают:

желтоватый или зеленоватый цвет;

творожистую или слишком густую консистенцию;

«рыбный» запах.

Если женщина замечает такие выделения, необходимо обратиться к врачу. Воспалительный процесс в половых органах во время беременности опасен и для мамы, и для ребенка. На фоне воспаления шейка матки размягчается, что создает угрозу выкидыша, кроме того, возникает риск инфицирования плода. Своевременно и правильно подобранная терапия поможет избежать этих осложнений.

Также нужно насторожиться, если выделения стали коричневатыми, алыми, кровянистыми. Это может говорить о формировании гематомы между плодом и стенкой матки или о начавшейся отслойке плодного яйца.

«Советую проконсультироваться с врачом для выявления причины угрозы прерывания беременности, — уточняет врач акушер-гинеколог Яна Сулина. — При необходимости провести УЗ-исследование для выявления локализации отслойки и определения жизнеспособности плода. Если кровянистые выделения усиливаются, это служит показанием к стационарному лечению и наблюдению за беременной».

Медицинские обследования

В этот период нет обязательных медицинских обследований. Врач может порекомендовать сделать УЗИ лишь в качестве плановой диагностической процедуры. Например, чтобы отследить результаты терапии, направленной на сохранение беременности, или оценить тонус матки, размеры плода и плодного яйца на 10-й неделе беременности. Скрининговое УЗИ потребуется чуть позже — на 11–14 неделях, кроме того, в этот же период рекомендуют сделать биохимический скрининг крови.

Проходить медицинские обследования в рекомендованные врачом сроки крайне важно, так как именно в определенные периоды можно с точностью определить, правильно ли развивается малыш, нет ли у него грубых пороков развития, все ли в порядке с маткой и ее шейкой.

Если врачом были назначены обследования раньше или у беременной возникли жалобы, пройти диагностические процедуры также необходимо. Могут потребоваться анализы мазков на выявление патогенной микрофлоры, опасной для плода, анализы крови и мочи. Обязательно в первом триместре посещение узких специалистов: стоматолога, отоларинголога, офтальмолога и терапевта, исследование электрокардиограммы. Комплексное наблюдение за здоровьем будущей мамы позволяет снизить риски осложнений при беременности и помогает женщине выносить здорового малыша.

Рекомендации врача

Организм женщины меняется, но эти изменения могут оставаться все еще незаметными для окружающих. Животик пока небольшой, он совершенно не стесняет движений и позволяет будущей маме вести привычный и активный образ жизни. Физические нагрузки не просто возможны, они рекомендованы. Женщине полезно ходить пешком, можно заниматься йогой или плаваньем.

«Беременность — это не болезнь, — отмечает врач акушер-гинеколог Яна Сулина. — Это особое состояние женщины, в которой развивается новая жизнь. Я рекомендую питаться полноценно и разнообразно, пить полтора-два литра воды в сутки, заниматься физическими упражнениями. При отсутствии противопоказаний лечащего врача и болевых ощущений не нужно исключать интимные отношения».

А вот употребление алкоголя и курение во время вынашивания ребенка строго запрещены. По словам врача, вредные вещества проникают в кровоток и нарушают развитие органов и систем плода. Недопустимо самостоятельно принимать без рекомендации врача любые лекарства. А если состояние здоровья вызывает опасения, необходимо как можно скорее обращаться к специалисту.

Срочной консультации врача требует повышение температуры тела выше 37,5 градусов, появление патологических выделений из половых путей и болевых ощущений в нижней части живота, переходящих в поясничную область. Эти симптомы говорят о рисках для женщины и плода. Специалист назначит обследование и даст рекомендации, которые помогут сохранить здоровье будущей мамы и малыша.