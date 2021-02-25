Стало известно, какую операцию перенес Манукян после расставания с Бузовой

Москва, 25 февраля. Блогер и рэпер Давид Манукян оказался в клинике по собственной воле. После разрыва с певицей Ольгой Бузовой он решил обратиться к пластическим хирургам.

Манукян накануне опубликовал видеообращение к поклонникам и с перебинтованным лицом рассказал о самочувствии после операции. По словам молодого человека, у него пропал голос, тошнило всю ночь.

Стало известно, что экс-возлюбленный Бузовой находится в престижном многопрофильном центре anti-age медицины. Еще на съемках шоу «Танцы со звездами» певец Филипп Киркоров рассказывал, что Манукян пытался сбросить лишние килограммы посредством интервального голодания.

По всей видимости, результат не пришелся блогеру по душе. Он решился на липосакцию живота, спины и подбородка, а также миниабдоминопластику, утверждает одна из посетительниц этого медицинского учреждения.

«Сейчас Дава (сценический псевдоним Манукяна. — Прим. ФАН) лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка», — передает StarHit слова источника.

Манукян и его партнерша Дарья Палей не сумели одержать победу в новом сезоне «Танцев со звездами». Первое место досталось певцу Сергею Лазареву и профессиональной танцовщице Екатерине Осиповой.