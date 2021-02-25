Гагарина откупилась от Меладзе ради сольной карьеры

Москва, 25 февраля. Певица Полина Гагарина в свое время немалой суммой откупилась от музыкального продюсера Константина Меладзе, чтобы строить сольную карьеру, рассказал анонимный источник.

Брат певца Валерия Меладзе через свои продюсерские центры занимался продвижением многих артистов и групп. Помимо Гагариной, в числе его клиентов были «ВИА Гра», Анастасия Приходько и Вера Брежнева.

Как объяснил сотрудник одного из продюсерских центров, пожелавший остаться неназванным, многие исполнители еще до истечения контракта хотят уйти в «свободное плавание» и не отрабатывать оговоренное количество лет.

Так в свое время поступила и Гагарина, когда захотела сама строить карьеру. Обошелся ей такой шаг в круглую сумму.

«Не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами. Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала», — объяснил он.

Как передает KP.RU, артистка могла заплатить 100 миллионов рублей или же сумму в три или даже пять раз больше. Это неустойка и возмещение всех расходов продюсеру.

Карьера Гагариной действительно в последние годы идет в гору. Недавно исполнительница получила предложение исполнить официальный гимн чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года вместе со шведом Монсом Сельмерлевом.