Москалькова рассказала, как помогла жителю Казахстана получить гражданство РФ

Москва, 25 февраля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла выходцу из Казахстана получить паспорт РФ.

Мужчина подал заявление на получение паспорта еще два года назад. В марте 2020-го он должен был прийти в посольство РФ в Нур-Султане и принести присягу гражданина Российской Федерации. Однако этого не произошло из-за ситуации с коронавирусом. Посольство закрылось.

Тогда мужчина приехал в Россию, где живет его семья. Здесь он снова попытался получить российский паспорт, но ему отказали. В это время иностранцу пришло уведомление из миграционной службы Республики Казахстан о выходе из гражданства и аннулировании его национального паспорта. То есть мужчина лишился казахстанского паспорта, не получив российский. В ситуацию вмешалась Татьяна Москалькова. Она направила ходатайство в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, после чего мужчине выдали российский паспорт.

Гражданство РФ массово получают и украинцы. Об этом следует из обнародованной ФМС статистики. В 2020 году гражданами России стали более 409 тыс. выходцев из Украины. В 2019 году российские паспорта получили 299 тысяч бывших граждан соседнего государства.