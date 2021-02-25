Армянская оппозиция заявила о планах остаться на улице до отставки Пашиняна

Ереван, 25 февраля. Представители оппозиции Армении намерены продолжать митинг на площади Свободы, пока премьер-министр страны Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее армянская оппозиция сообщила о сборе собственного митинга у здания парламента. Он совпадает с митингом в поддержку Пашиняна.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ранее Пашинян призвал своих сторонников поддержать его и правительство и выйти на улицы после попытки «госпереворота», предпринятой Генштабом ВС.

Политическая обстановка в Армении накалилась после заявления главы Генштаба Армении, который призвал Пашиняна добровольно пойти в отставку. Причиной разлада между правительством и военными стало недавнее увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна.