Коротченко раскрыл возможности «Арматы» при ведении сетецентрической войны

Москва, 25 февраля. Новейший российский танк Т-14 «Армата» благодаря своему компьютеру и другим технологическим решениям способен вести боевые действия без участия экипажа, заявил Игорь Коротченко.

Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» рассказал в интервью журналистам «360». По словам военного эксперта, «Армата» обладает высокой автономностью и способна вести огонь по внешнему целеуказанию в случае такой необходимости.

«Армата»— танк пятого поколения, который предназначен для ведения боевых действий в том числе в рамках сетецентрической войны», — отметил Коротченко.

Он пояснил, что при сетецентрическом ведении боевых действий бортовые компьютеры танков и внешние командные центры обмениваются информацией в режиме реального времени и автоматически реагируют на изменяющуюся обстановку.

Ранее сообщалось, что система управления огнем (СУО) танка Т-14 «Армата» способна обнаруживать, распознавать и брать на сопровождение цели без участия экипажа. СУО танка имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, в который входят вертолеты танки, БМП и другие цели.