Грузины ставят палатки на улицах в рамках масштабных протестов

Тбилиси, 25 февраля. Грузинская оппозиция готовится к масштабным акциям протеста. Митинги пройдут перед разными госведомствами и в масштабах всей страны.

Оппозиционные силы готовы начать серию непрерывных акций протеста с требованием досрочных выборов в парламент. Как рассказал лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, оппозиция будет расставлять палатки, организовывать пикеты и «коридоры позора».

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии Ники Мелии, передавало Федеральное агентство новостей.