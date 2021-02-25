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Грузины ставят палатки на улицах в рамках масштабных протестов

Грузины ставят палатки на улицах в рамках масштабных протестов

Тбилиси, 25 февраля. Грузинская оппозиция готовится к масштабным акциям протеста. Митинги пройдут перед разными госведомствами и в масштабах всей страны.

Оппозиционные силы готовы начать серию непрерывных акций протеста с требованием досрочных выборов в парламент. Как рассказал лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, оппозиция будет расставлять палатки, организовывать пикеты и «коридоры позора».

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии Ники Мелии, передавало Федеральное агентство новостей.

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