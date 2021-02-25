Боевики шантажируют власти Нигерии и угрожают терактами

Абуджа, 25 февраля. Члены группировки «Движение за освобождение дельты Нигера» (MEND) угрожают властям Нигерии напасть на крупные города страны.

Боевики заявили, что организуют теракты в Абудже и Лагосе, если правительство республики не изменит нефтедобывающую политику.

По их словам, власти игнорируют богатый «черный золотом» регион и позволяют военным оказывать влияние на добычу природного ресурса. Представители MEND требуют улучшить инфраструктуру данных населенных пунктов, а также увеличить объем инвестиций.

«Движение за освобождение дельты Нигера» не раз организовывало атаки на нефтедобывающие объекты в целях национализации природных ресурсов Нигерии. Оно начало свою преступную деятельность в 2006 году.

Правительство страны отказалось комментировать угрозы, поступившие со стороны группировки.

На днях в республике произошли теракты в населенных пунктах Игаби и Чикун штата Кадуна. Жертвами атаки боевиков стали 18 человек. Бандиты подожгли несколько домов и уничтожили 20 голов рогатого скота.

Члены запрещенной на территории РФ организации «Боко Харам»1 23 февраля напали на город Майдугури, расположенный на северо-востоке Нигерии. В ходе боестолкновения погибли десять человек и свыше 20 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.