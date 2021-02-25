Мурашко напомнил, что пандемия в России еще не закончилась

Москва, 25 февраля. Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что, несмотря на снижение заболеваемости в России, пандемия коронавируса еще не закончилась.

Глава Минздрава призвал руководителей регионов ответственно подходить к послаблению ограничительных мер в субъектах. Необходимо также более активно проводить объяснительную работу с пожилыми людьми старше 60 лет о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции, уточнил министр.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.