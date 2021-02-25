Баранец назвал паранойей обвинения ФРГ против собственных граждан в шпионаже для РФ

Генпрокуратура Германии обвинила гражданина своей страны в шпионаже в пользу России. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал в комментарии ФАН антироссийской паранойей обвинения ФРГ против собственного гражданина.

Немецкая Генпрокуратура заподозрила Йенс Ф. в «шпионской агентской деятельности». По данным следствия, он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверками электроприборов. В немецком ведомстве считают, что Йенс Ф. передал цифровой носитель с PDF-документами российскому посольству по собственному решению. Документы содержали сведения о недвижимости бундестага.

Виктор Баранец назвал обвинения ФРГ против собственных граждан признаком заболевания.

«Европу и Соединенные Штаты Америки сейчас поражает антироссийская паранойя. И ловля шпионов, и бездоказательные обвинения России в кибератаках – это все признаки одной и той же антироссийской паранойи или шизофрении», — заявил эксперт.

Баранец подчеркнул, что немецкое ведомство должно предоставить доказательства «шпионажа».

«У мира наступила мода – то со Скрипалями, то с Навальным мы просим доказательства, их не дают. Сейчас мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы немецкая сторона предоставила нам исчерпывающие доказательства вины этого человека и его работы на российскую разведку», — отметил он.

По мнению эксперта, международные отношения дошли до той черты, когда в Россию тыкают обвинениями, но, когда Москва просит доказательства, их нет.

«Это говорит о деградации международных отношений. К великому сожалению, Германия активно участвует в этой деградации», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Виктор Баранец рассказал о трех точках на карте мира, в которых в ближайшем будущем возможно вооруженное столкновение России и США.