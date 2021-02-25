Никита Малинин раскрыл правду о личной жизни

Москва, 25 февраля. Певец Никита Малинин тщательно скрывает личную жизнь и старается не делиться подробностями, считая, что счастье любит тишину.

Артист пользовался широкой популярностью у девушек. Ему приписывали романы со многими известными «фабрикантками», но сердце исполнителя отдано только одной девушке. Со своей спутницей Никита познакомился еще в школе, а в 2008 году пара сыграла свадьбу.

По словам Никиты, вместе с Натальей он 21 год. Влюбленные до сих пор без ума друг от друга и стараются проводить как можно больше времени вместе.

«Мы не хотим сглазить свое счастье, как видите, жена никогда себя не показывает. Заметьте, люди показывают свою любовь, пышные свадьбы, а потом у них пышные разводы. Счастье нужно беречь, поменьше о нем рассказывать», — сказал Никита в интервью «Собеседник.ру».

У пары пока нет детей. Но, по словам Никиты, они планируют стать родителями.

Никита появился на свет в звездной семье: его отец — певец Александр Малинин, мать — музыкант Инна Курочкина. Когда мальчику исполнилось два года, отец ушел из семьи. Но зла на родителя артист не держит.