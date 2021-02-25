На Украине озвучили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году

Киев, 25 февраля. Владимир Зеленский подписал указ, определяющий сроки проведения призывной кампании на срочную службу в армии в 2021 году. Об этом сообщает офис президента Украины.

В 2021 году компания по призыву новобранцев в ряды украинской армии начнется 1 апреля. Весенний призыв пройдет с апреля по июнь. Осенний набор, согласно указу президента Украины, будет осуществляться в период с октября по декабрь.

Зеленский заявил, что в 2021 году из общего числа призывников только 15% составят срочники. Свою службу они будут нести в военных частях по всем регионам Украины. Отмечается, что призывники не будут отправляться на прохождение срочной службы в Донбасс. Оставшиеся 85% новобранцев примут на контракт.

Ранее ФАН писал, что бывший генерал ВСУ рассказал, что Зеленский скрывает тяжелое положение украинской армии. По словам генерала, Киев «вешает лапшу на уши» военным ВСУ и врет народу, что в стране все хорошо.