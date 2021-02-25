Правительство Меркель не успевает за собственным планом по вакцинации населения

Берлин, 25 февраля. Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель не успевает за планом по вакцинации населения против коронавируса. Немцы требуют принять меры и с завистью смотрят на Англию и Израиль.

Правительство ФРГ оказалось под серьезным общественным давлением после того, как не смогло обеспечить высокие темпы вакцинации населения и предоставить адекватную текущей эпидемиологической картине дорожную карту, сообщает британская The Guardian.

В эту среду министр здравоохранения Йенс Спан отчитался об ощутимых эффектах от вакцинации среди пожилых людей в возрасте от 80 лет. Именно им в первую очередь была предоставлена партия в 5,4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако общественность все равно возмущена тем, что Германия — один из мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19 — значительно отстает по темпам иммунизации населения от Великобритании, Израиля и США. Авторитетная немецкая газета Bild Zeitung уже выпустила статью с громким заголовком "Британцы, мы завидуем вам!", в которой восхваляла администрацию премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона за принятые ими меры по борьбе с пандемией.

Как и большинство стран ЕС, ФРГ приступила к вакцинации после 27 декабря, когда были одобрены вакцины Pfizer и AstraZeneca. Британцы приступили к вакцинации раньше, а о поставках вакцины договорились за три месяца до своих европейских партнеров. Также на темпы вакцинации повлиял скепсис самих немцев: после того, как стало известно, что испытания на людях старше 65 лет не были завершены, многие немцы отказались от вакцины AstraZeneca.

Также многие немцы не согласны с требованием руководства ЕС и ООН распределять вакцину равномерно между богатыми и бедными странами. Помогая другим, считают в Германии, ФРГ оставит себе намного меньше заветного лекарства, чем ей на самом деле нужно. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен признала, что Евросоюз заказал для внутреннего пользования слишком мало вакцин, из-за чего Европа сейчас вынуждена "догонять" Великобританию.

Сами немцы также подрывают темпы вакцинирования банально не являясь в учреждения здравоохранения в назначенное время и место, чем вызывают бурю критики со стороны властей. Например, глава Баварии Маркус Зедер заявил, что у них в клиниках лежат сотни доз вакцины, которая никому не нужна, и назвал сложившуюся ситуацию абсурдной.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о невозможности начала третьей волны коронавируса в Москве.