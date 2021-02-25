ЦБ РФ понизил официальный курс доллара до 73,47 рубля

Москва, 25 февраля. Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 февраля, следует из данных на сайте финансового регулятора.

Курс доллара, согласно Центробанку, составляет 73,4747 рубля, что на 27,85 копейки меньше предыдущего показателя. Евро регулятор оценивает на 16,96 копейки дешевле, чем днем ранее.

По состоянию на 14:55 по московскому времени доллар торгуется на Московской бирже по 73,71 рубля. Евро достиг отметки в 90,12 рубля. Стоимость нефти Brent на мировых торгах достигает 67,17 доллара за баррель.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов ранее сделал прогноз по курсу рубля на ближайшие недели. По его словам, российская валюта находится сейчас в зоне волатильности. Внешние факторы могут стать причиной как укрепления, так и ослабления рубля.