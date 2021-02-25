Вакцинагейт в Бразилии: тысячи получили прививку от COVID-19 вне очереди

Бразилиа, 25 февраля. Вслед за Перу и Аргентиной новый скандал с внеочередным вакцинированием от коронавируса начался в Бразилии. Несколько тысяч бразильцев получили препарат против вируса вне очереди, сообщают журналисты программы «Профессия репортер» агентства Globo.

Игра вне правил

Расследование было сделано на основании данных, предоставленных прокуратурами штатов и федеральным омбудсменом, — после 17 января, когда стартовала кампания массовой вакцинации, по всей Бразилии были нелегально привиты 4 615 человек.

Levantamento foi feito nos Ministérios Públicos Estaduais e na Ouvidoria Nacional do órgão. Veja também o trabalho dos agentes de saúde em uma das regiões mais afetadas pela Covid em São Paulo: https://t.co/N2xQ7dczM1 #ProfissãoRepórter — Profissão Repórter (@profreporter) February 24, 2021

По мнению СМИ, в реальности ситуация может быть гораздо хуже — другие органы местных властей, такие как департаменты здравоохранения, не предоставляют подобных данных. Нет также никаких сведений о внеочередной вакцинации в штатах Минас-Жераис и Парана. Представители Минас-Жераис утверждают, что не могут собрать информацию «из-за бюрократических сложностей».

«Поскольку прокуроры пользуются независимостью, у нас не существует централизованной системы сбора информации. Мы не знаем, относится ли жалоба к внеочередной вакцинации вакцины или к другому вопросу, касающегося программы иммунизации. Поэтому, даже когда мы запрашиваем данные в бюро омбудсмена, они не отражают действительности из-за распыленности жалоб», — заявил федеральный депутат от Параны.

Лидером по незаконной иммунизации стал штат Риу-Гранди-ду-Сул, где вне очереди были привиты 787 человек. В Рио-Гранди-ду-Норти было выявлено 640 нарушений. В штате Рио-де-Жанейро, где проживают 6,75 млн человек, без очереди получили вакцину 519 человек.

RN ENTRE PRIMEIROS: Desde início da vacinação, Brasil registra pelo menos 4,7 mil denúncias de fura-filas https://t.co/5vQ3F3yEfx pic.twitter.com/iNG9kIjBmP — BLOGDOBG (@BlogdoBG) February 24, 2021

Только в Рио-де-Жанейро уже открыты 27 административных, три гражданских и одно уголовное дело из-за бразильского «вакцинагейта». Общее количество расследований на федеральном уровне не уточняется.

Проблемы вакцинации

Бразилия — вторая в мире страна после Китая с самым положительным отношением к вакцинации. Это стало известно в январе 2021 года. Согласно исследованию Datafolha, 79% бразильцев планируют привиться против COVID-19.

79% dos brasileiros pretendem se vacinar contra a Covid-19. ???????????????????????? E adivinha onde está a maior parcela daqueles que rejeitam a vacina? Sim, entre os que avaliam o governo Bolsonaro como "ótimo e bom".

Os números são do Datafolha. pic.twitter.com/py32yoVD26 — Brunno Melo #TodosPelasVacinas???? (@BrunnoMeloCBN) January 24, 2021

Однако месяц спустя после начала вакцинации в самой густонаселенной стране Южной Америки темпы иммунизации населения оставляют желать лучшего. Согласно планам Министерства здравоохранения, в течение первого квартала 2020 года прививку должны получить около 16 миллионов бразильцев. В качестве приоритетных групп выбраны медики, люди старше 75 лет, представители коренных народов и работники общественной безопасности и транспорта.

#Brasil: Hasta el momento 6 millones se vacunaron -con al menos una dosis- contra el #covid19, representando el 8% de los 77 millones incluidos en grupos prioritarios del país. El martes pasado (23) se entregaron otras 3,2 millones de dosis a los fabricantes del Gobierno Federal pic.twitter.com/CGojcYOCsW — OviedoPress (@oviedopress) February 24, 2021

К настоящему времени 6,179 млн граждан страны получили только первую дозу вакцины, полностью вакцинировать удалось лишь 1,5 млн человек. В первую очередь промедление связано с нехваткой препарата. Бразильцев получают только китайскую вакцину CoronaVac и британскую AstraZeneca, производство которых в Бразилии на данный момент не налажено. Институтам Fiocruz и Butantan приходится постоянно запрашивать у производителей в Индии и Китае новые дозы и партии действующего вещества.

Из-за этого Министерство здравоохранения Бразилии решило выделять каждую новую дозу препаратов для первой прививки. Таким образом, люди, которые уже получили первую дозу вакцины, не знают, когда смогут получить вторую прививку.

По мнению Ассоциации бразильских медиков (AMBr), ситуацию можно исправить только диверсификацией вакцин. Иными словами, страна нуждается в новых препаратах против коронавируса. 23 февраля фармрегулятор ANVISA одобрил к применению немецкую вакцину Pfizer, однако в Бразилии она вряд ли появится в ближайшие месяцы — правительство Болсонару заморозило переговоры о поставках из-за отказа Pfizer от ответственности за побочные эффекты.





С российской вакциной «Спутник V» ситуация противоположная — правительство четко обозначило интерес к российскому препарату, заявив о намерениях приобрести 10 миллионов доз, однако фармрегулятор до сих пор не выдал разрешение на экстренное применение вакцины. Аnvisa ссылается на то, что дистрибьютор «Спутника», госкомпания União Química, не предоставила полный комплект документов. Подготовка нового законодательства о вакцинах может ускорить регистрацию российской разработки, отмечает новостной портал G1.

Пандемия в Бразилии

С начала пандемии в Бразилии было официально зарегистрировано 10,3 млн случаев заражения COVID-19, из которых 250 тысяч закончились летальными исходами. В настоящее время Бразилия занимает второе место после США по смертности от COVID-19 и третье место после США и Индии по общему количеству заражений. Из-за увеличения числа новых случаев инфицирования правительство штата Сан-Паулу вновь вернулось к строгим ограничительным мерам. Жители штата не могут покидать свои дома с 23:00 до 5:00 из-за нового локдауна.