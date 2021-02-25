Отравлением детей в кировском аквапарке заинтересовался СК

Киров, 25 февраля. Сотрудники СК обратили внимание на публикации в прессе и соцсетях об отравлении детей в аквапарке «Дружба». Правоохранительный орган организовал доследственную проверку.

Согласно первоначальным, несовершеннолетние коротали досуг в аквакомплексе. Внезапно им стало плохо, были вызваны несколько бригад медиков. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора, сообщало «Свойкировский.РФ».

В аквапарке отметили, что на фоне морозов увеличили температуру воды. Это могло привести к скоплению паров газа.

Правоохранители Каспийска сейчас выясняют обстоятельства массового отравления. У пациентов выявлены симптомы кишечной инфекции. По неофициальной версии, жители города могли отравиться некачественной водой, сообщал ФАН.