СМИ сообщили о военной авиации в небе над Ереваном

Ереван, 25 февраля. Военную авиацию заметили в небе во время акций сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.

Самолеты пролетели над площадью Свободы. В это время там проходил митинг сторонников оппозиции. Собравшиеся поаплодировали авиации.

Как ранее сообщал ФАН, Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна. Сразу же после этого премьер освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Представители Генерального штаба Армении призвали премьер-министра республики Никола Пашиняна отказаться от применения силы против армянского народа.