Лавров выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении

Ереван, 25 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Армении. Об этом он заявил в ходе переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении призвал премьер-министра Никола Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. В свою очередь, глава правительства обвинил военных в попытке государственного переворота, призвав своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана.

Лавров провел переговоры с главой МИД Армении, в ходе которых Айвазян проинформировал российского коллегу о развитии событий в республике.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Стоит отметить, что требование армянских военных последовало после увольнения замначальника Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» утверждения Пашиняна о «неработоспособности» ракетных комплексов «Искандер».