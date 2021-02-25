Фигуристка Туктамышева разделась для обложки Maxim

Москва, 25 февраля. Знаменитая российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Заслуженный мастер спорта России, которой в декабре исполнилось 24 года, разделась для пикантных кадров и предстала перед фотографом в нижнем белье и чулках. Визажисты сделали Туктамышевой яркий макияж, а дополнили образ уложенные волнами локоны.

«Лиза Туктамышева — лучшая фигура фигурного катания», — говорится на обложке мартовского номера, который вскоре поступит в продажу.

Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!



Номер в продаже с 26 февраля! А кто и что ждет тебя под обложкой, мы сейчас вкратце расскажем.https://t.co/pQyzuP5saQ — MAXIM (@ru_maximonline) February 24, 2021

Это далеко не единственный смелый поступок спортсменки. Фигуристка, например, вызвала большой ажиотаж выступлением под хит Бритни Спирс Toxic, в процессе которого снимала с себя одежду. А подписчики Туктамышевой в Instagram не раз критиковали ее за «раздетые снимки».

В интервью для издания спортсменка рассказала, что не реагирует на сообщения поклонников в соцсетях. Она предпочитает не знакомиться с молодыми людьми в интернете, пишет RT.

В откровенной фотосессии ранее приняла участие модель Алеся Кафельникова. Ради эффектных снимков обнаженная девушка взобралась на слона.