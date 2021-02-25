Ведьма объяснила, зачем матери в прошлом прикладывали своих младенцев к мертвецам

Древние традиции, связанные с человеческими жертвоприношениями, сохранились культуре общества до наших дней. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт рассказала, что, по историческим меркам, еще недавно наши предки практиковали обряды, которые нам сегодня могут показаться немыслимыми.

«В былые времена, на казнях людей были не только получавшие удовольствие от зрелища зеваки, но и огромное количество тех, кто считал, что мертвец способен исцелять живых. Матери подносили своих детей и терли о тела умерших, считая, что это своеобразное благословение и очищение для малыша, которое принесет удачу. Повешенного на виселице в последствии буквально растаскивали по частям», — сообщила собеседница.

Кроме того, ведьма рассказала о том, как именно традиции далеких времен могут проявляться в нашей современной жизни.

«У людей по-разному проявляется генетическая память о прошлых временах и ритуалах. В религиозных обрядах сейчас зачастую убивают животных. Такая замена сделана для того, чтобы уйти от жертвоприношений с использованием людей. При этом, заметьте, они оставили части тела человека. В современном мире, транслируют на YouTube, как берут мощи, омывают и потом эту воду пьют, закапывают детям в глаза. Обычаи сохранились в культе. Это невозможно искоренить из памяти людей. Это сидит внутри и ничего с этим не сделать», — подытожила эксперт.

Ранее Алена Полынь назвала Федеральному агентству новостей роковую ошибку в ритуале людоеда из Оклахомы.