В NI рассказали, какое российское оружие пойдет на экспорт после IDEX-2021

Абу-Даби, 25 февраля. Российское оружие получило особое внимание на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2021, которая проходила с 21 по 25 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщают аналитики американского издания The National Interest, данная выставка служит хорошей платформой для презентации новейшей военной техники и заключения экспортных контрактов. Для этой цели государственная корпорация «Ростех» предоставила специальный каталог вооружений.

«Мы очень рады, что пандемия коронавируса не наложила каких-либо серьезных ограничений на программу IDEX-2021 и что мы сможем провести очные встречи с нашими партнерами, которые, я уверен, будут продуктивными”, — отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Авторы отмечают, что российское вооружение получило особое внимание на IDEX-2021. В частности, иностранных заказчиков заинтересовал российский новейший танк Т-14 «Армата», который был впервые представлен за рубежом. Страны Ближнего Востока и Северной Африки уже готовы заключать контракты на его поставки.

Еще одной популярной новинкой стал АК-19, который, по заявлению концерна «Калашников», сможет эффективно работать во влажном и пыльном климате. Помимо этого представители иностранных делегаций уделили внимание российским комплексам «Панцирь-С1М». Сообщается, что Арабские Эмираты уже заказали по меньшей мере 50 единиц комплекса, а также ОАЭ и РФ подписали соглашения о модернизации старых систем до более новых.

Стоит отметить, что на IDEX-2021 Россия показала целый ряд военных разработок впервые. Например, ФАН сообщал, что «Калашников» представил на IDEX-2021 беспилотный конвертоплан.