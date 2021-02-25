Эксперт рассказал, что делать тем, кто задолжал за ЖКУ из-за пандемии

По данным Росстата, за время пандемии долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей. В октябре 2019 года задолженость жителей перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК составляла 570 миллиардов рублей, а к октябрю 2020 года она выросла до 625 миллиардов.

ФАН узнал у члена комитета Торгово-промышленной Палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константина Крохина, как по закону отсрочить оплату ЖКУ тем, кто не успел воспользоваться льготами в период пандемии.

До конца 2020 года действовала отсрочка платежей по ЖКХ из-за коронавируса. Она являлась одной из мер поддержки граждан в пандемию. Кроме того, со 2 апреля 2020 года, помимо отсрочек, было принято решение отменить начисление пени и штрафов на задолженность по коммунальным платежам.

«За время пандемии как раз не было пеней, можно было таким образом пользоваться бесплатной рассрочкой. В целом, дисциплина была достаточно высокая, мы ожидали худшего варианта, и 55 млрд рублей на всю Россию — это где-то меньше 5% населения», — рассказал эксперт.

Константин Крохин добавил, что в России уже сформировались регионы, которые всегда входят в процент должников.

«В регионах с более платежеспособной ситуацией таких провалов не было, поэтому большая часть населения продолжала платить вовремя. Для того, чтобы воспользоваться рассрочкой уже после окончания мер поддержки, когда пени восстановлены на федеральном уровне, необходимо обратиться в управляющую организацию и попросить о рассрочке», — объяснил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что от трех до шести месяцев все управляющие организации идут навстречу должникам.