Подкаст «ФАН повсюду»: к чему приведет политический кризис в Армении

Из Еревана сегодня поступают противоречивые новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. В свою очередь, генералитет Армении призвал Пашиняна подать в отставку. На Площадь Республики стягиваются протестующие. О том, ждать ли обострения и как дальше будут развиваться события — в подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старше Эдды».

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В выпуске:

От исхода сегодняшних событий зависит судьба Армении

Кто руководит протестами?

Противостояние армии и МВД

Если Пашинян сможет удержать власть, Армения погибнет

Возможно ли вмешательство внешних сил

Прольется ли кровь?