На Украине в очередной раз сократят количество социальных пособий и льгот

Официальный Киев объявил о начале реализации новой правительственной программы, предусматривающей отмену дополнительных денежных выплат для ряда категорий населения страны. По некоторым данным, в обозримом будущем так называемых «повышенных» и «персональных» пенсий будут лишены около 100 тысяч человек. В черные списки попадут граждане, имеющие задолженность по услугам ЖКХ, а также неплательщики штрафов и кредитов. Независимые эксперты утверждают, что нововведение может стать существенной преградой на пути интеграции Украины в Евросоюз. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях руководство Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выступило с поистине шокирующим заявлением. Согласно статистической информации, только в январе нынешнего года эта структура недополучила около двух миллиардов гривен (примерно шесть миллиардов рублей), поступающих из Единого социального взноса.

«Таким образом, мы не можем в достаточном объеме гарантировать выделение средств на пособия и льготы для многих наших сограждан», — отмечено в документе.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей один из чиновников ведомства, уже в марте рассчитывать на так называемую специальную помощь не сможет каждый третий украинский соискатель.

«Сейчас у нас попросту нет денег, — резюмировал он. — Чтобы хоть как-то обеспечить других пенсионеров, нужно сокращать списки льготников, которые все чаще становятся для нас обузой».

Это мнение разделяет и кабинет министров Украины. Ранее правительство Дениса Шмыгаля подписало постановление «О пересмотре льготного финансирования», оставляющее за местными органами власти право самостоятельно лишать отдельно взятого пенсионера или инвалида положенной ему денежной надбавки. В указанную «группу риска» на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса тут же попали упомянутые льготники из числа должников по коммунальным платежам. В некоторых районах подобных надбавок лишились даже те, чей долг составляет всего 100 гривен (320 рублей).

Жителю Сумской области Виталию З., состоящему на учете в психоневрологическом диспансере и получающему пособие по инвалидности, пришло письмо, в котором чиновники пригрозили отказать адресату в начислении средств. Его долг за отопление и электроэнергию превышает 50 тысяч гривен.

«Да, долг действительно накопился, но я не в состоянии ежемесячно платить за коммуналку 99% своего пособия, — констатировал мужчина. — Что я будут делать, если у меня отнимут и эти деньги?»

Похожий вопрос задают и иные украинцы.

«Меня лишают субсидии (льготный пакет на оплату услуг ЖКХ. — Прим. ФАН), — отмечает киевлянка Анна Рожная. — В свое время я не заплатила проценты по ипотечному кредиту. Если не буду платить за квартиру, тогда в буквальном смысле этого слова останусь на улице. В моем случае получается заколдованный круг, но ведь таких, как я, много!»

В некотором роде «подсластить пилюлю» в сложившейся обстановке попыталась глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, в результате системной реформы «выиграет абсолютное большинство пенсионеров».

«[Для добросовестных плательщиков] размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен, а минимальный размер повышения уже сейчас установлен на уровне 100 гривен, — пояснила она. — Ожидается, что надбавки получат до восьми миллионов украинцев».

При этом Лазебная добавила, что данная инициатива Киева наверняка получит одобрение в структурах Евросоюза. Впрочем, некоторые аналитики на Западе настроены скептически.